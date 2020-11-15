فرنسا تصعد للأدوار النهائية في دوري أمم أوروبا بعد الفوز على البرتغال

صعد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، للأدوار النهائية للنسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه البرتغالي اليوم السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في دوري القسم الأول بالبطولة والتي شهدت اليوم أيضا فوز المنتخب السويدي على نظيره الكرواتي 2 / 1 .





وحرم المنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي نظيره البرتغالي من مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي في النسخة الأولى من البطولة حيث تغلب عليه 1 / صفر ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة وتجمد رصيد البرتغال عند عشر نقاط في المركز الثاني.





وبغض النظر عن نتيجة مباراتي الجولة الأخيرة التي يحل فيها المنتخب البرتغالي ضيفا على نظيره الكرواتي وتلعب فرنسا مع السويد ، ضمن المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل من هذه المجموعة إلى الأدوار النهائية للبطولة والتي تقام في أكتوبر 2021 فيما ضمن المنتخب الكرواتي المركز الثاني والبقاء في دوري القسم الأول للموسم المقبل.





على استاد "النور" في لشبونة ، انتهى الشوط الأول بين المنتخبين البرتغالي والفرنسي بالتعادل السلبي رغم الفرص العديدة التي شهدها هذا الشوط مع الأفضلية الواضحة للمنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي.





وفي الشوط الثاني ، ترجم المنتخب الفرنسي تفوقه إلى هدف نظيف سجله نجولو كانتي في الدقيقة 53 ليبدد آمال المنتخب البرتغالي في الدفاع عن لقبه علما بأن المنتخب البرتغالي يحمل أيضا لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا والتي فاز فيها على المنتخب الفرنسي في نهائي البطولة.





وفشل نجم كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو مجددا في هز شباك المنتخب الفرنسي خلال مباراة اليوم ليتجمد رصيده من الأهداف الدولية مع منتخب بلاده عند 102 هدف.





وعلى استاد "فريندز آرينا" في سولنا بالسويد ، أنهى المنتخب السويدي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ديان كولوسيفسكي وماركوس دانيالسون في الدقيقتين 36 والثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.





وفي الشوط الثاني ، سجل دانيالسون نفسه هدف حفظ ماء الوجه للضيوف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81 .



