محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل نوة المكنسة وقراره بشأن المدارس (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:04 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
شيماء حسن
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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تفاصيل نوة المكنسة التي ضربت المحافظة أمس السبت، وكانت السبب في تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة.

وقال "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "النوات في الإسكندرية عددها كبير جدا وتستمر حتى شهر مارس".

وأضاف محافظ الإسكندرية، "أن النوة الحالية تسمى نوة المكنسة، وهي بداية النوات، والتي تسببت في سقوط أمطار غزيرة وبشكل غير عادي وغير مسبوق، ونزلت سبعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للمحافظة".

وتابع: "مستعدين للنوات ويتم تطهير المصارف والشماشم التي يبلغ عددها 105 ألف مصرف، و53 ألف شمشة، وهذا يستغرق وقتًا طويلًا بسبب سلوك بعض المواطنين الذين يلقون القمامة في هذه المصارف".

وأشار، إلى أن القوات المسلحة تتولى عمليات تصريف المياه لمساعدة أجهزة المحافظة ومجموعات العمل، ومتابعة تراكب المياه لحظة بلحظة، موضحًا أن هناك بطء في الكورنيش وبعض الشوارع الجانبية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن الأرصاد الجوية أوضحت أن الأمطار اليوم الأحد ستكون خفيفة ولذلك ستعود المدارس للعمل بعد تعطيلها، وفي حال تحذير الأرصاد بسقوط الأمطار الغزيرة سيتخذ قرارًا فوريًا بتعطيل الدراسة.

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