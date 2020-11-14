عاجل.. السيسي ينعي رئيس مالي السابق "أمادو توماني توري"

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعث برقية عزاء في وفاة رئيس مالي الأسبق "أمادو توماني توري".





وأعرب السيسي، بالإنابة عن الشعب المصري، عن خالص التعازي إلى الشعب المالي الشقيق ولكافة الاشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس الأسبق "امادو توري" الذي يعد من أحد أبرز القادة الأفارقة الذين طالما نادوا بدعم المبادرات التي تعزز من استقرار دول القارة وازدهار شعوبها.





وأكد الرئيس، أن مصر لن تنسى جهود الفقيد في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، فضلًا عن دوره البارز في النهوض بمالي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية في كافة المجالات.



