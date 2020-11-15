محافظ الغربية: 6 "معازيم" في حفل زفاف شقيق "صلاح" أصيبوا بكورونا

كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، كواليس إجراء المسحة لمخالطي، محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في حفل زفاف شقيقه، وتطهير وتعقيم قرية "نجريج"، مسقط رأس اللاعب موضحا: "فور علمنا بالخبر كلفت مدير صحة محافظة الغربية، ورئيس مركز بسيون باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث حصرت مديرية الصحة الحاضرين وبلغ عددهم 58 شخصًا"، مشيرا إلى أنه تم فحصهم ظاهريًا عبر قياس درجة الحرارة بينما ظهرت الأعراض على 6 منهم.





وقال "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة قناة "ON" الفضائية، السبت: "لم نجر مسحة لهم طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة، لكن تم فحصهم ظاهريًا مع إجراء عزل منزلي، ومتابعة لمدة 14 يومًا، خشية أن تظهر الأعراض على آخرين، ومن ثم يسهم عدم عزلهم في تفشي الإصابة بين آخرين خلال الأيام المقبلة".





وأضاف محافظ الغربية: "لم يدخلوا رسميًا في إصابات كورونا احصائيا، وفقط تتم متابعتهم على مدار 14 يومًا، وحال ظهور أعراض وتطور نتخذ اللازم"، كاشفًا أن من ظهرت عليهم الأعراض ترواحت ما بين سعال واحتقان في الحلق بينما تعرض آخرين لارتفاع طفيف في درجات الحرارة.





وتابع: "بقية المخالطين لم تظهر عليهم أية أعراض، لكن تحت المتابعة خشية أن يكون الفيروس كامنًا، وقد يظهر تبعاته خلال الساعات المقبلة".





وقال إن الستة الذين ظهرت عليهم الأعراض هم من أصدقاء محمد صلاح، وأقربائه لكن ليسوا من أفراد أسرته.





ووجه المحافظ رسالة لأبناء محافظة الغربية بوجه عام قائلًا: "من شهر مارس دعينا الناس لتجنب الاختلاط ورغم ذلك الالتزام ليس كبيرًا رغم كوننا متواجدين في الأسواق والبنوك، ونقوم بالتطهير المستمر، وقمنا بتدشين لافتات تحذيرية تحمل الإرشادات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي ولدينا فريقين، فريق ملتزم والآخر يعاني من اللامبالاة".



