بمناسبة احتفال منى عبد الغني بعيد ميلادها.. تعرف على سبب ارتدائها الحجاب

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تحتفل اليوم المطربة منى عبد الغني، بعيد ميلادها الـ55 وهي فنانة شاملة حققت قاعدة جماهيرية من خلال التمثيل والغناء والإذاعة.



بدايتها الفنية بعدما انضمت مع المطربة المعتزلة حنان والمطرب علاء عبد الخالق في أوائل الثمانينيات إلى الموسيقار عمار الشريعي ليكونوا فريق الأصدقاء الذي صدر عنه شريطا كاسيت، وسرعان ما ينفض الفريق ليستقل كل مطرب بنفسه إلى أن أصدرت ألبوم "أصحاب" الذي جعل شهرتها تفوق كل المطربين في ذلك الوقت.



اعتزلت منى عبد الغني، الغناء والفن وارتدت الحجاب حزنًا على شقيقها الذي توفى خلال حادث سيارة خلال مشاركتها في مسرحية "ألا بندا" مع النجوم محمد هنيدي، علاء ولي الدين، أحمد السقا، وآخرين.