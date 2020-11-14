مانشستر يونايتد يكشف حقيقة عودة رونالدو

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي كشف حقيقة عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي إلى صفوفه في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة Manchester Evening News البريطانية إلى أن تقارير صحفية كانت قد زعمت أن مانشستر يونايتد قدم عرضاً رسمياً لخورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو وأنه يدرس بالفعل هذا العرض المغري من ناديه السابق.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد لا يناقش فكرة عودة رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا إلى صفوفه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تقارير صحفية كانت قد أكدت في الآونة الأخيرة أن مسئولي يوفنتوس يفكرون في بيع كريستيانو رونالدو للإستفادة من قيمة الصفقة والتخلص من راتبه الضخم.