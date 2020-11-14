أحمد حسن: اتحاد الكرة بالغ في معالجة ملف إصابة محمد صلاح بكورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على إصابة محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا.

 

وأكد أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد صلاح مثله مثل أي لاعب في المنتخب وإصابته بفيروس كورونا أمر طبيعي للغاية وزميله ساديو ماني تعرض للإصابة ورونالدو تعرض للإصابة أيضًا".

 

وتابع: "لا يوجد أي مشكلة في إصابة محمد صلاح والموضوع كان لا يحتاج كل تلك الأزمات التي حدثت سواء بنشر بيان ثم مسحه".

 

وأتم: "محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين داخل صفوف منتخب مصر ونتمنى له الشفاء العاجل ولكن يجب عدم تسليط الضوء على تلك الأزمات لعدم فقدان التركيز".

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