"1/0".. علامة مسجلة في انتصارات حسام البدري مع منتخب مصر





انتزع منتخب مصر فوزُا صعبًا من نظيره منتخب توجو بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.





سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الهدف الوحيد لمنتخب مصر في الدقيقة 53 من رأسية رائعة، ليمنح الفراعنة 3 نقاط ثمينة في مشواره بالتصفيات الإفريقية.





رفع هذا الفوز رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة متساويًا مع منتخب جزر القمر، بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة وحيدة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر بعد فوزه على منتخب توجو:-





حسام البدري خاض 5 مباريات مع منتخب مصر منذ توليه القيادة الفنية للفراعنة في سبتمبر 2019 خلفا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري والذي رحل بعد إخفاق المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.





حقق منتخب مصر 3 انتصارات تحت قيادة حسام البدري، منهم انتصارين وديين على ليبريا وبتسوانا، وانتصار رسمي وحيد حققه الليلة على حساب منتخب توجو وجاءت الانتصارات الثلاثة بنتيجة وحيدة 1-0.





بينما تعادل منتخب مصر مع البدري في مباراتين ضد جزر القمر سلبيا، ومع منتخب كينيا 1-1 في تصفيات أمم إفريقيا.



