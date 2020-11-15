في عيد ميلادها.. شاهد أوبريت نادر جمع بين عمرو دياب ومنى عبد الغني (فيديو)





وظهرت "منى" خلال الأوبريت وهي تغني "اسقيني من شهدك أمل..اسقيني من شهدك حنان..رجعني للزمان"، حيث قدمت شخصية "مرجانة" زوجة "علي بابا" الذي جسده عمرو دياب.



الأوبريت مستوحى من القصة الأسطورية "علي بابا والأربعين حرامي"، وكان يعرض من خلال سهرة خاصة على شاشة التليفزيون المصري في الثمانينيات.



قدم هذا الأوبريت كأوبريت تليفزيوني، بعدما قدم في الخمسينيات على الإذاعة المصرية، والأوبريت من تأليف إبراهيم رجب وألحان عبدالحليم علي،وتم بثه على القناة الثانية بالتليفزيون المصري وقتها.





تحتفل اليوم الفنانة منى عبد الغني، بعيد ميلادها الـ 55 عامًا وهي فنانة شاملة حققت قاعدة جماهيرية من خلال التمثيل والغناء والإذاعة.شاركت منى عبد الغني، الهضبة عمرو دياب، في بداية مشوارهما الفني أوبريت نادر يحمل اسم "علي بابا وزوجته مرجانة".