مدرب أيسلندا يتخذ قرارًا مفاجئًا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
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أعلن إيريك هامرين، المدير الفني للمنتخب الآيسلندي، تقديم استقالته من قيادة المنتخب، بعد مباراة فريقه الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية ضد إنجلترا، يوم الأربعاء المقبل.

وخسرت أيسلندا في مواجهة فاصلة على التأهل لبطولة أوروبا 2020، يوم الخميس، أمام المجر، بعد أن اهتزت شباكها مرتين في الدقائق الأخيرة، ما دعا هامرين (63 عاما)، الذي قاد بلاده السويد للتأهل إلى بطولة أوروبا 2012 و2016، إلى التنحي.

وأبلغ هامرين، الصحفيين قبل مباراة أيسلندا ضد الدنمارك غدا الأحد: "لم نتأهل لبطولة أوروبا، وستبدأ أيسلندا تصفيات كأس العالم في مارس، وفي هذه الحالة أعتقد أن الأفضل أن يتولى مدرب آخر المسؤولية ويقود أيسلندا إلى كأس العالم".

وتتذيل أيسلندا ترتيب المجموعة الثانية في القسم الأول لدوري الأمم، دون نقاط بعد 4 مباريات.

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