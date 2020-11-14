بادجي يُثير أزمة كبرى في الأهلي





تسبب المهاجم السنغالي آليو بادجي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في أزمة كبرى خلال الساعات القليلة الماضية بسبب قضية رحيله عن القلعة الحمراء.





رحيل بادجي عن الأهلي





وأصبح رحيل السنغالي آليو بادجي، التحدى الأكبر لدى مسؤولي النادي الأهلي، وتحديدا المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، ولجنة الخطيط برئاسة محسن صالح.





ورفض بادجي جميع العروض المحلية التي وصلته خلال الفترة الماضية للرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مفضلا أن تكون وجهته المقبلة خارج الدوري المصري.





وتلقى مسؤولو النادي الأهلي، عروضا من أندية الإسماعيلي والبنك الأهلي والجونة والاتحاد السكندري للتعاقد مع بادجي على سبيل الإعارة، إلا أن السنغالي رفض تلك العروض.





ويبحث مسؤولو النادي الأهلي، خروج السنغالية آليو بادجي من قائمة الفريق في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع المدافع المغربي بدر بانون واقتراب ضم الأوروغواياني جاستن سيرينو.



