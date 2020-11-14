ليس ساسي.. حقيقة رحيل نجم الزمالك إلى بيراميدز

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يترقب عشاق ومحبو الزمالك، مصير مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بعد تردد أنباء عن دخول بيراميدز في مفاوضات لضمه.

حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم مصطفى محمد 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عم حقيقة تقدم مسؤولي بيراميدز بعرض للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الفجر الرياضي» أن مصطفى محمد لن يرحل عن الزمالك سوى للاحتراف الخارجي في أوروبا.

ونفى المصدر ما تردد عن تقدم بيراميدز بعرض رسمي لضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد تلقى عرضا للاحتراف في الدوري التركي، إلا أن مسؤولي الزمالك رفضوا رحيل الاعب إلا بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.


 

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