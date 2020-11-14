نجم ريال مدريد مطلوب في إيفرتون









كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي يخطط للتعاقد مع لاعب جديد من ريال مدريد بعد تعاقده في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع الكولومبي خيمس رودريجيز.





وأفاد موقع Le10 Sport الفرنسي بأن كارلو أنشيلوتي يرغب في تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة عن طريق التعاقد مع الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني.





وألمح الموقع الفرنسي أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن إيفرتون يفكر في التعاقد مع إيسكو البالغ من العمر 28 عامًا خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن إيسكو يلعب في صفوف ريال مدريد الإسباني منذ عام 2013 وخاض مع الملكي حتى الآن 313 مباراة في جميع البطولات وسجل 51 هدفًا وصنع 54 هدف آخرين وينتهي عقده في 2022.







