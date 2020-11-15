عمرو أديب عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية: "شيء فاخر"

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية: "إمتى الكلام ده حصل.. دا إنجاز، وكلامي مش تطبيل".





ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، سؤالا إلى المصريين، قائلا: "تعرفوا أن الكلام ده موجود"، معتبرا أن 80% من المشاهدين لا يعرفون حجم العمل الذي يتم، مضيفا أن المواطن يجب أن يكون سعيدا لأن ما يتم تنفيذه ملك للمواطن.





وأضاف، "شيء فاخر جدا"، متوجها بالشكر للذين أنجزوا هذا العمل، خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.





السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت "مدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية"، والتي تعد أكبر مدينة رياضية أوليمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت اقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقًا لاحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.





وتتضمن المدينة إستادًا دوليًا بسعة ٩٠ ألف متفرج، وصالتين مغطاتين بسعة ١٥ ألف و٨ آلاف متفرج على التوالي، ومجمعات أوليمبية للسباحة وانشطة الفروسية المتكاملة والتنس والاسكواش وغيرها من الرياضات، إلى جانب ميادين متنوعة للقوس والسهم والرماية التقليدية والإلكترونية والخرطوش، ومضمار لألعاب القوى، وكذا مستشفى طبيًا رياضيًا متكاملًا، وفندقًا مجهزًا لاستضافة الوفود الرياضية، فضلًا عن المرافق الإدارية اللازمة لاستيعاب حركة الزائرين والمترددين على القرية، بما في ذلك مسجد بسعة ٥٠٠ مصلٍ وأماكن انتظار الحافلات والسيارات وجميع الخدمات الاخري، بالإضافة إلى التنسيق الحضاري والمساحات الخضراء الواسعة للمدينة المتناغمة مع منشآتها وطبيعة نشاطها الرياضي، حيث تعد المدينة اضافة ضخمة للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي الدولي في مصر والمنطقة، وعلي نحو يؤهل مصر لاستضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية العالمية علي اعلي مستوي، فضلًا عن دور المدينة المنتظر لنشر ممارسة الرياضة علي المستوي الوطني وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والأعمار.



