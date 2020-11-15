لميس الحديدي عن إصابة محمد صلاح بـ "كورونا": ضغط اجتماعي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:46 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
داليا الحسين
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قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقا على إصابة اللاعب محمد صلاح بفيروس " كورونا"، والجدل المثار حول إصابته قائلة: " صلاح غلط ولا ما غلطش؟ أكيد جزء فيه غلط وفيه جزء فيه ضغط اجتماعي وهذا له علاقة بحب الناس لمحمد صلاح خاصة مع وجود مناسبة مثل فرح شقيقه وفيها الأقارب وأهله وناسه.

وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة " ON" أن هناك مسؤولية تقع على عاتقه أن يقي ويحمي نفسه لكونه مسؤول ومهم جدًا في المنتخب المصري وعضو مهم في فريق ليفربول الإنجليزي.

ووجهت الإعلامية حديثها للاعب الدولي قائلة: " أتمنى لك السلامة والشفاء، لان صلاح بالنسبة لينا ابن كل بيت مصري وحلم كل شاب مصري".

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