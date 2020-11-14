طلال النصولي: تحورات فيروس كورونا ستجعل أداء اللقاح أقوى (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال طلال النصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن هناك بعض التحولات التي حدثت لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه التحولات ستساعد على أداء اللقاح بصورة أقوى.

وأضاف "النصولي" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "التحورات التي حدثت في الشوكة الخاصة بالفيروس هيكون لها دورًا كبيرًا في جعل اللقاح يمسك بصورة أقوى على الفيروس".

وأشار إلى أن الأفراح والعزاء يسببا مشاكل كبير خاصة في الأماكن المغلقة وأن بعض المصابين لا تظهر عليهم أعراض، موضحًا أن أسعار اللقاح ستتراوح ما بين 15 إلى 20 دولار.

وأوضح أن الاسبرين 81 ملجم تساعد على تقليل أعداد الوفيات بفيروس كورونا بنسبة 50% كونه يسبب سيولة في الدم ويذيب الجلطات التي يسببها الفيروس.

وأكد مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، أنه لا مانع من إجراء المسحات ولا يوجد ضرر من إجرائها بصفة مستمرة خاصة أن هناك بعض المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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