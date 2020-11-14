وزير الأثار: منطقة سقارة كنز كبير كان في انتظار بدء العمل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن منطقة سقارة كنز كبير كان في انتظار بدء العمل فيه لكي يشارك المصريون العالم اكتشافات أثرية عظيمة، مشددًا على أن المشاركين في هذه الاكتشافات هم موظفين في المجلس الأعلى للآثار.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "كبريات القنوات الإخبارية والصحف المصرية تحدث عن كشف اليوم، وهو مهم من حيث عدد التوابيت التي اكتشفناها في البئر الذي زاره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس الوزراء، ولم تنتهِ الاكتشافات".

وتابع: "كان من المفترض ان يكون هذا هو آخر كشف لعام 2020، لكن الدكتور زاهي حواس يترأس بعثة أثرية في مكان آخر بمنطقة سقارة، وفي يوم الخميس الماضي وجد بئرًا عبارة به مجموعة من التوابيت واللقى الأثرية يحتاج إلى بضعة أسابيع للإعلان عن كشف آخر في سقارة، وكلما عملنا في هذه المنطقة سنحصل على اكتشافات أخرى سواء آدمية للموظفين وكبار الكهنة أو للملوك أو للحيوانات وهي منطقة بكر وسنعمل عليه كثيرًا خلال الفترة المقبلة فنحن نعمل في الأقصر والمنيا وصان الحجر ومتاحف الجمهورية بالكامل".

أخبار تهمك

بالأسماء.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع 7 صفقات

منذ 19 دقيقة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ يوم

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ ساعة و نصف

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

اشتباه في إصابة 6 أشخاص مخالطين لمحمد صلاح بكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 20 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يومين

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:48 م

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

05:08 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:01 م

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض