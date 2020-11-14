وزير الأثار: منطقة سقارة كنز كبير كان في انتظار بدء العمل

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن منطقة سقارة كنز كبير كان في انتظار بدء العمل فيه لكي يشارك المصريون العالم اكتشافات أثرية عظيمة، مشددًا على أن المشاركين في هذه الاكتشافات هم موظفين في المجلس الأعلى للآثار.



وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "كبريات القنوات الإخبارية والصحف المصرية تحدث عن كشف اليوم، وهو مهم من حيث عدد التوابيت التي اكتشفناها في البئر الذي زاره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس الوزراء، ولم تنتهِ الاكتشافات".



وتابع: "كان من المفترض ان يكون هذا هو آخر كشف لعام 2020، لكن الدكتور زاهي حواس يترأس بعثة أثرية في مكان آخر بمنطقة سقارة، وفي يوم الخميس الماضي وجد بئرًا عبارة به مجموعة من التوابيت واللقى الأثرية يحتاج إلى بضعة أسابيع للإعلان عن كشف آخر في سقارة، وكلما عملنا في هذه المنطقة سنحصل على اكتشافات أخرى سواء آدمية للموظفين وكبار الكهنة أو للملوك أو للحيوانات وهي منطقة بكر وسنعمل عليه كثيرًا خلال الفترة المقبلة فنحن نعمل في الأقصر والمنيا وصان الحجر ومتاحف الجمهورية بالكامل".

