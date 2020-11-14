كفر الشيخ يفتتح ودياته بمواجهة سبورتنج كاسل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يفتتح فريق كفر الشيخ مبارياته الودية في الثانية والنصف من عصر الأحد، بمواجهة فريق سبورتنج كاسل على ملعب كفر الشيخ، استعداداً لدوري القسم الثاني 2020-2021.

ومن المنتظر أن يلعب كفر الشيخ مبارتان وديتان يومي الثلاثاء والخميس، لتجهيز لاعبيه للمباريات الرسمية التي تنطلق في 30 نوفمبر الحالي.

وتعاقد كفر الشيخ مؤخراً مع 7 لاعبين جدد، وهم، محمد فتحي حارس النجوم، وماهر العشري مهاجم المنصورة، وماهر عيد ظهير أيمن الأوليمبي، وعصام نصار مدافع المنصورة، ومحمد يوسف لاعب القناة، وأحمد العباسي مدافع بني سويف، وعادل خضرة جناح مهاجم صيد المحلة والنصر.

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