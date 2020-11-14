محافظ الدقهلية: سقوط برج حمام على منزل مجاور وإصابة شخص بسبب الأمطار.. فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن الأمطار سقطت بغزارة على محافظة الدقهلية منذ 3 ساعات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأمطار توقفت الآن ونشهد حالة تحسن في الأحوال الجوية، وتم شفط معظم المياه.

ولفت محافظ الدقهلية، إلى أن الأمطار أكثر غزارة مقارنة بالشتاء الماضي، إضافة إلى أنها شهدت العام الحالي سقوط ثلوج بأحجام كبيرة.

وأكد المحافظ، أن الأمطار تسببت في سقوط برج حمام على منزل مجاور، وتسبب في انهيار جزئي له وإصابة شخص تم نقله للمستشفى لكن حالته مستقرة.

وأشار إلى أنه منح إجازة لطلاب المدارس والجامعات على مستوى المحافظة غدًا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، مردفا: «مش في سلطتي منح إجازة للمدرسين».

واختتم محافظ الدقهلية، الجميع في المحافظة على أهبة الاستعداد تحسبا لهطول أمطار خلال الأيام المقبلة.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يومين

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ يوم

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع 7 صفقات

منذ 19 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 20 دقيقة

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ ساعة و نصف

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 16 ساعة

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

اشتباه في إصابة 6 أشخاص مخالطين لمحمد صلاح بكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 19 ساعة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:48 م

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

05:08 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:01 م

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض