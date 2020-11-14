محافظ الدقهلية: سقوط برج حمام على منزل مجاور وإصابة شخص بسبب الأمطار.. فيديو

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قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن الأمطار سقطت بغزارة على محافظة الدقهلية منذ 3 ساعات.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأمطار توقفت الآن ونشهد حالة تحسن في الأحوال الجوية، وتم شفط معظم المياه.



ولفت محافظ الدقهلية، إلى أن الأمطار أكثر غزارة مقارنة بالشتاء الماضي، إضافة إلى أنها شهدت العام الحالي سقوط ثلوج بأحجام كبيرة.



وأكد المحافظ، أن الأمطار تسببت في سقوط برج حمام على منزل مجاور، وتسبب في انهيار جزئي له وإصابة شخص تم نقله للمستشفى لكن حالته مستقرة.



وأشار إلى أنه منح إجازة لطلاب المدارس والجامعات على مستوى المحافظة غدًا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، مردفا: «مش في سلطتي منح إجازة للمدرسين».



واختتم محافظ الدقهلية، الجميع في المحافظة على أهبة الاستعداد تحسبا لهطول أمطار خلال الأيام المقبلة.

