هزة أرضية بالقاهرة منذ قليل وبيان من الشبكة القومية للزلازل بقوتها وتفاصيلها

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
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هزة أرضية بالقاهرة منذ قليل وبيان من الشبكة القومية للزلازل بقوتها وتفاصيلها

وقعت منذ ساعات قليلة هزة أرضية بشرقي محافظة القاهرة، وقامت محطات شبكة رصد الزلازل القومية التي تتبع المعهد القومي للبحوث برصدها، كما رصدت البحوث الفلكية جميع تفاصيل الهزة وقوتها وموقعها وخطوط الطول والعرض، ولم تحدث أي أضرار بشرية أو مادية.

هزة أرضية بالقاهرة منذ قليل وبيان من الشبكة القومية للزلازل
وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية فقد جاءت بيانات الهزة الأرضية بالقاهرة اليوم 14 نوفمبر وفق ما يلي:


وقت حدوثها في تمام الساعة 25: 16 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
قوة الزلزال 2.6 درجة بمقياس ريختر.
خط العرض 30.14 شمالاً.
خط الطول 31.6 شرقاً.


ويذكر أنه في 25 سبتمبر الماضي وقعت هزة أرضية بمنطقة البحر الأحمر وبلغت قوتها 3.9 على مقياس ريختر، وكانت تبعد عن الغردقة بحوالي 33 كيلو متر، ووقع هذه الهزة في تمام الساعة الـ 10.22 مساء يوم جمعة، ووفق بيان البحوث الفلكية فلم يحدت  أي خسائر أو أضرار بشرية أو مادية.


وتعمل شبكة الزلازل القومية التي تتبع البحوث الفلكية من خلال ما يقرب من 70 محطة منتشرة بجميع أنحاء مصر، ومع كثرة محطات الرصد التي تم اختيار أماكنها بدقة كبيرة، تساعد في تسهيل رصد أي زلزال، ومن المستحيل تقريباً أن تقع أي هزة أرضية مهما كانت قوتها ضعيفة ولا يتم رصدها.

هزة أرضية بالقاهرة منذ قليل وبيان من الشبكة القومية للزلازل بقوتها وتفاصيلها

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