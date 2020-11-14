قبرص تفوز على لوكسمبورج 2-1 في دوري الأمم الأوروبية

قلب منتخب قبرص تأخره بهدف أمام ضيفه منتخب لوكسمبورج إلى فوز 2 /1 اليوم السبت في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى من المستوى الثالث لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب اذربيجان سلبيا مع ضيفه الجبل الأسود (مونتنيجرو).

ويتصدر منتخب مونتنيجرو ترتيب المجموعة بعشر نقاط ويحل منتخب لوكسمبورج في المركز الثاني بتسع نقاط ثم اذربيجان في المركز الثالث بخمس نقاط ويأتي منتخب قبرص في المركز الأخير بأربع نقاط بعد أن حقق فوزه الأول.

وعلى ملعب نيو جي اس بي ستاديوم، تقدم منتخب لوكسمبورج بهدف عكسي سجله القبرصي يانيس كوسولوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة.

وأدرك جريجوريس كاستانوس التعادل لقبرص من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 71.