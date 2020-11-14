هل سيتم قامة حفل رأس السنة الميلادية في الأهرامات ؟.. وزير الأثار يجيب

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن إقامة حفل رأس السنة الميلادية في الأهرامات، يعود إلى وضع فيروس كورونا في مصر، موضحا أنه يتم وضع اللمسات النهائية موكب المومياوات الملكية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاكتشافات الأثرية في منطقة سقارة تمت بأيد مصرية.

ونوه وزير السياحة والآثار بأن القطع الأثرية التي تم اكتشافها والإعلان عنها في مؤتمر صحفي عالمي عقد اليوم تعود إلى العصر البطلمي.

وكشف خالد العناني أنه لا يمر شهر إلا ويتم تحقيق كشف أثري بأيد مصرية، على مدار 4 أعوام الماضية، موضحا أنه فخور بالأثريين المصريين في الجيل الحالي.

وكشف عن أن لدينا بعثات أجنبية تعمل في منطقة سقارة بالتعاون مع البعثات المصرية، موضحا أنه لأول مرة يتم استخدام أشعة أكس راي على المومياء على الهواء مباشرة خلال المؤتمر الذي عقد اليوم السبت للكشف عن نوعية جنس المومياء وسبب الوفاة وطول المومياء وغيرها من المعلومات الأخرى.

وأضاف أن كل وسائل الإعلام العالمية والمحلية حضرت اليوم لنقل فاعليات الاكتشاف الآثري الكبير بمنطقة سقارة

وأكد وزير السياحة والآثار أن الاكتشافات الأثرية تساهم في جذب السائحين لزيارة مصر، موضحا ان ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أبرز الأسواق الرئيسية للسياحة في مصر، مشددا على أنه لن يدخل أحد إلى مصر إلا بشهادة تؤكد خلوه من فيروس كورونا.

واستطرد خالد العناني، أن أعداد السائحين في مصر لم تتغير بمعدل 3000 سائح يوميا، موضحا أن توافر جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين في قطاع السياحة من الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: «أمل أن لا يكون هناك موجة ثانية من كورونا في مصر».


أخبار تهمك

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 19 ساعة

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ ساعة و نصف

اشتباه في إصابة 6 أشخاص مخالطين لمحمد صلاح بكورونا

منذ أقل من ساعة

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع 7 صفقات

منذ 19 دقيقة

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ يوم

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 20 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:48 م

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

05:08 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:01 م

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض