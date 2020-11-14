هل سيتم قامة حفل رأس السنة الميلادية في الأهرامات ؟.. وزير الأثار يجيب

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قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن إقامة حفل رأس السنة الميلادية في الأهرامات، يعود إلى وضع فيروس كورونا في مصر، موضحا أنه يتم وضع اللمسات النهائية موكب المومياوات الملكية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاكتشافات الأثرية في منطقة سقارة تمت بأيد مصرية.



ونوه وزير السياحة والآثار بأن القطع الأثرية التي تم اكتشافها والإعلان عنها في مؤتمر صحفي عالمي عقد اليوم تعود إلى العصر البطلمي.



وكشف خالد العناني أنه لا يمر شهر إلا ويتم تحقيق كشف أثري بأيد مصرية، على مدار 4 أعوام الماضية، موضحا أنه فخور بالأثريين المصريين في الجيل الحالي.



وكشف عن أن لدينا بعثات أجنبية تعمل في منطقة سقارة بالتعاون مع البعثات المصرية، موضحا أنه لأول مرة يتم استخدام أشعة أكس راي على المومياء على الهواء مباشرة خلال المؤتمر الذي عقد اليوم السبت للكشف عن نوعية جنس المومياء وسبب الوفاة وطول المومياء وغيرها من المعلومات الأخرى.



وأضاف أن كل وسائل الإعلام العالمية والمحلية حضرت اليوم لنقل فاعليات الاكتشاف الآثري الكبير بمنطقة سقارة



وأكد وزير السياحة والآثار أن الاكتشافات الأثرية تساهم في جذب السائحين لزيارة مصر، موضحا ان ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أبرز الأسواق الرئيسية للسياحة في مصر، مشددا على أنه لن يدخل أحد إلى مصر إلا بشهادة تؤكد خلوه من فيروس كورونا.



واستطرد خالد العناني، أن أعداد السائحين في مصر لم تتغير بمعدل 3000 سائح يوميا، موضحا أن توافر جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين في قطاع السياحة من الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: «أمل أن لا يكون هناك موجة ثانية من كورونا في مصر».





