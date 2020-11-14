خالد العناني: أعداد السائحين في مصر لم تتغير وما زالت 3 آلاف زائر يوميًا (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الاكتشافات الأثرية في منطقة سقارة تمت بأيد مصرية، مشيرا إلى أن الآثار التي تم اكتشافها والإعلان عنها في مؤتمر صحفي عالمي عقد اليوم السبت تعود إلى العصر البطلمي.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يمر شهر إلا ويتم تحقيق كشف أثري بأيد مصرية، على مدار 4 أعوام الماضية، موضحا أنه فخور بالأثريين المصريين في الجيل الحالي.

وكشف عن أن لدينا بعثات أجنبية تعمل في منطقة سقارة بالتعاون مع البعثات المصرية، موضحا أنه لأول مرة يتم استخدام أشعة أكس راي على المومياء على الهواء مباشرة خلال المؤتمر الذي عقد اليوم السبت للكشف عن نوعية جنس المومياء وسبب الوفاة وطول المومياء وغيرها من المعلومات الأخرى.

وأضاف أن كل وسائل الإعلام العالمية والمحلية حضرت اليوم لنقل فاعليات الاكتشاف الآثري الكبير بمنطقة سقارة

وأكد وزير السياحة والآثار أن الاكتشافات الأثرية تساهم في جذب السائحين لزيارة مصر، موضحا ان ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أبرز الأسواق الرئيسية للسياحة في مصر، مشددا على أنه لن يدخل أحد إلى مصر إلا بشهادة تؤكد خلوه من فيروس كورونا.

واستطرد خالد العناني، أن أعداد السائحين في مصر لم تتغير بمعدل 3000 سائح يوميا، موضحا أن توافر جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين في قطاع السياحة من الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "أمل أن لا يكون هناك موجة ثانية من كورونا في مصر".

وحول إقامة حفل رأس السنة الميلادية في الأهرامات قال: يعود إلى وضع فيروس كورونا في مصر"، موضحا أنه يتم وضع اللمسات النهائية موكب المومياوات الملكية.

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