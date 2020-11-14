الونش يقود منتخب مصر للفوز على توجو وصدارة مجموعته في تصفيات إفريقيا

حقق منتخب مصر الأول الفوز على نظيره منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بهدف دون رد فى لقاء أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المدافع محمود حمدي الونش فى الدقيقة 54 من زمن اللقاء من رأسية بعد متابعة من كرة عرضية.

وقام حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بثلاث تغييرات بنزول كل من رمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وطارق حامد بدلًا من محمود حسن تريزيجيه وأحمد زيزو وعمرو السولية.

وبهذا الفوز أصبح منتخب مصر الأول فى المركز الأول برصيد 5 نقاط بنفس رصيد النقاط خمس نقاط بينما كينيا فى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم توجو بنقطة.

وغاب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عن اللقاء بسبب الإصابة بفيروس كورونا.