في ذكرى ميلاده.. تعرف على موقف جمع بين يوسف عيد وأحمد زكي الذي أبهرته موهبة الأول

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير يوسف عيد، الذي لم يحصل طيلة مشواره الفني على دور البطولة، كان حضوره مميزًا على الشاشة، وكان ظهوره في مشهد واحد كفيلًا لكي تذكره.

وقف يوسف عيد، أمام كل نجوم الصف الأول على اختلاف الأجيال، فؤاد المهندس وفريد شوقي، وأحمد زكي وعادل إمام ومحمد صبحي وصلاح السعدني ومحمود عبد العزيز، وصولًا لجيل الشباب أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد، وتامر حسني وكريم عبد العزيز، وكان في كل أدواره لافتا للانتباه خاطفا للكاميرا يحفظ الجمهور إيفيهاته ربما أكثر مما يحفظون اسم العمل الفني.

الفنان الراحل أحمد زكي أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" على كورنيش النيل أمام يوسف عيد تأخر في الرد على كلام الأخير وتوقف.

وفسر أحمد زكي ما حدث بأن طريقة أداء يوسف عيد، المباغتة، أخذته بعيدًا عن التركيز، وجعلته مشاهدًا بدلًا من أن يكون مشاركا، وأكد أن يوسف عيد، يملك طاقة فنية هائلة، فاجأته بشحنات انفعالية متوالية انفجرت في وجهه.

ورغم هذه الموهبة ظل يوسف عيد طوال مشواره الفني الذي اقترب من 40 عامًا يتقاضى أجره عن أفلامه باليومية وليس بحجم الدور، وحتى في أكبر أدواره مساحة وهو دوره في فيلمه الأخير عمر وسلوى.

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