بدون هاتف.. حيلة ذكية لـ تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 10

بدون هواتف Samsung … خدعة ذكية لتشغيل تطبيقات Android على نظام التشغيل Windows 10 ، الجمعة 13 نوفمبر 2020 ، الساعة 11:06 مساء.



تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 10



يمكن لمستخدمي هاتف Android حاليًا الوصول إلى تطبيقات الهاتف المحمول مباشرة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 Windows 10 ، وذلك بفضل تحديث تطبيق Microsoft Your Phone لجميع مستخدميها في أغسطس الماضي.

وفقًا لموقع التكنولوجيا “cnet” ، فإن أحدث إصدار من نظام تشغيل Microsoft ، والذي تم إصداره هذا الشهر ، سيتيح لك تشغيل العديد من تطبيقات Android للهواتف المحمولة على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 ، وأجهزة Samsung المدعومة التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي.

الخطوات:

على الرغم من أن هذه الميزة متاحة فقط لهواتف Samsung الجديدة ، إلا أن هناك طريقة أخرى لتشغيل تطبيقات Android OS على جهاز كمبيوتر ، نعرض لك هنا كيفية القيام بذلك:

الخطوات المطلوبة لتشغيل تطبيقات Android على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10:

1. جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 بإصدار أكتوبر 2019 أو أحدث.

2. قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق Your Phone و Link to Windows. على هاتفك.

3. لإكمال العملية ، ستحتاج إلى هاتف ذكي يعمل بنظام Android 9 أو أحدث لتكامل Link to Windows.

4. الخطوة الأخيرة هي أن الهاتف والكمبيوتر يجب أن يكونا على نفس شبكة Wi-Fi حتى تعمل الميزة.

كيفية تشغيل تطبيقات Android على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10:

1. بعد الانتهاء من عمليات تثبيت التطبيقات السابقة ، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك عبر تطبيق Your Phone ، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، واتخذ نفس الخطوة في تطبيق Your Phone على هاتفك.

2. انقر فوق خيار Link to Windows من داخل التطبيق.

3. بعد الانتهاء من عملية ربط الجهازين ، اضغط على زر التطبيقات في القائمة اليسرى لعرض جميع التطبيقات المثبتة على جهازك.

4. اختر التطبيق الذي تريد استخدامه وابدأ في التحكم فيه باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح.