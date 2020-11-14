بدون هاتف.. حيلة ذكية لـ تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 10

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
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بدون هاتف.. حيلة ذكية لـ تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 10

بدون هواتف Samsung … خدعة ذكية لتشغيل تطبيقات Android على نظام التشغيل Windows 10 ، الجمعة 13 نوفمبر 2020 ، الساعة 11:06 مساء.


تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 10


يمكن لمستخدمي هاتف Android حاليًا الوصول إلى تطبيقات الهاتف المحمول مباشرة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 Windows 10 ، وذلك بفضل تحديث تطبيق Microsoft Your Phone لجميع مستخدميها في أغسطس الماضي.

وفقًا لموقع التكنولوجيا “cnet” ، فإن أحدث إصدار من نظام تشغيل Microsoft ، والذي تم إصداره هذا الشهر ، سيتيح لك تشغيل العديد من تطبيقات Android للهواتف المحمولة على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 ، وأجهزة Samsung المدعومة التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي.

الخطوات:
على الرغم من أن هذه الميزة متاحة فقط لهواتف Samsung الجديدة ، إلا أن هناك طريقة أخرى لتشغيل تطبيقات Android OS على جهاز كمبيوتر ، نعرض لك هنا كيفية القيام بذلك:

الخطوات المطلوبة لتشغيل تطبيقات Android على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10:

1. جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 بإصدار أكتوبر 2019 أو أحدث.

2. قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق Your Phone و Link to Windows. على هاتفك.

3. لإكمال العملية ، ستحتاج إلى هاتف ذكي يعمل بنظام Android 9 أو أحدث لتكامل Link to Windows.

4. الخطوة الأخيرة هي أن الهاتف والكمبيوتر يجب أن يكونا على نفس شبكة Wi-Fi حتى تعمل الميزة.

كيفية تشغيل تطبيقات Android على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10:

1. بعد الانتهاء من عمليات تثبيت التطبيقات السابقة ، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك عبر تطبيق Your Phone ، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، واتخذ نفس الخطوة في تطبيق Your Phone على هاتفك.

2. انقر فوق خيار Link to Windows من داخل التطبيق.

3. بعد الانتهاء من عملية ربط الجهازين ، اضغط على زر التطبيقات في القائمة اليسرى لعرض جميع التطبيقات المثبتة على جهازك.

4. اختر التطبيق الذي تريد استخدامه وابدأ في التحكم فيه باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح.

بدون هاتف.. حيلة ذكية لـ تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 10

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