خبير ألبان: ثبات التركيبة العلفية وراء جودة المنتج المصري

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال عونى البرقوقى خبير صناعة الألبان، إن النهوض بالقطاع يشهد خلال الفترة الأخيرة تطورا ملموسا خاصة بعد نجاح العديد من تجارب مزارع التربية خاصة أصناف الهوليشتاين حلاب.

وأضاف البرقوقى للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان تكلفة استيراد البقرة الواحدة من أبقار الهوليشتاين تصل لـ 36 ألف جنيه، وأن سعر نقل كيلو الألبان من المزارع يصل لـ 18 قرش وتحدد بحسب المسافة، خاصة ان الحد الأدنى لنقل الألبان من المزارع هو 5 طن، لافتا إلى أن ثبات التركيبة العلفية وراء جودة المنتج المصري من الألبان.


وأشار خبير صناعة الألبان إلي أن هناك مزرعة نموذجية ببني سويف مساحتها 8.5 فدان وطاقتها 500 رأس هوليشتاين وبها 416 رأس و200 بقر حلاب ورضيع أقل من 90 يوم وفطام أقل من 180 يوم وعجول تسمين 130 عجل ذكور ولادة المزرعة، لافتا الى انه سيتم إضافة 200 رأس حلاب هوليشتاين عشار مستوردة من ألمانيا لحساب المزرعة.


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