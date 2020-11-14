أحمد موسى: الصحف الإنجليزية تلمح إلى أن صلاح لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية (فيديو)

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تمنى الإعلامي أحمد موسى، الشفاء العاجل للنجم الدولي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.



وكشف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الصحف الإنجليزية تحدثت أن محمد صلاح لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال فرح شقيقه.



وأشار إلى أن الجميع حزين سواء في مصر أو إنجلترا بعد تعرض محمد صلاح للإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن محمد صلاح يغيب عن مباراة ليستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي.



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قال ماهر شتية، عمدة قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، إن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي كان ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية خلال فرح شقيقه.



وأضاف خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد صلاح جاء من إنجلترا إلى فرح شقيقه مباشرة، الذي أقيم في فيلا بمدينة العبور في القاهرة بحضور 70 شخصا.



وكشف ماهر شتية، عمدة قرية نجريج عن أن محمد صلاح لم يذهب إلى قرية نجريج، وتواجد في فرح شقيقه الذي أٌقيم في القاهرة وتم إجراء مسحات وتطهير لقرية نجريح، للأشخاص الذين تواجدوا في الفرح من قرية نجريج من أقارب محمد صلاح، أو أصدقاء العريس والعروسة المقربين.



واعترض ماهر شتية على نشر أخبار غير صحيحة على لسانه أن محمد صلاح لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية وأن صلاح طلب منه أن يخلع الكمامة، ونسب أخبار مغلوطة له أنه قام بالاتصال بنادي ليفربول بشأن الحالة الصحية للنجم الدولي محمد صلاح.

