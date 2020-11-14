"واقعة مدبرة".. دليل جديد على تورط المختل الإخواني محمد حسني في مخطط لنشر الفوضى بمصر

"واقعة مدبرة".. دليل جديد على تورط المختل الإخواني محمد حسني في مخطط لنشر الفوضى بمصر
السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:57 م
داليا الحسين
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سلط الإعلامي محمد الباز، الضوء مجددا، على قضية الإخواني المخبول الذي حاول الانتحار حرقا في ميدان التحرير محمد حسني.
وعرض الباز، برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أدلة جديدة تكشف ارتباط هذا الرجل بتنظيم السبعة المحرضين ضد الدولة المصرية والتابعين للجاماعة الارهابية.
أوضح الباز، أن هذه الواقعة لم تكن مجرد حادث لشخص مأزوم حاول ان يتخلص من حياته بسبب ما يواجهه من متاعب، ولكن تكشف للجميع ان هذا الرجل كان على علاقة ببعض المحرضين على الدولة المصرية منهم سعيد محيي الدين ومصطفى إبراهيم.
وواصل أنه ظهر دليل جديد على اتصال هذا المختل الإخواني بعادل العجاتي، وهو أحد عناصر تنظيم السبعة المحرضين على مصر.
وعرض الباز فيديو لعادل العاجايت الذي يؤكد فيه ان محمد حسني، اتصل به أكثر من مرة، وأكد له أنه سيقوم بإحراق نفسه في ميدان التحرير، مؤكدا أنه حاول أن ينصحه باختيار بديل أخر لتحريك الجماهير في مصر ونشر الفوضى، ولكنه لم يستجب وقام بإحراق نفسه.
وعرض الباز، برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أدلة جديدة تكشف ارتباط هذا الرجل بتنظيم السبعة المحرضين ضد الدولة المصرية والتابعين للجاماعة الارهابية.
أوضح الباز، أن هذه الواقعة لم تكن مجرد حادث لشخص مأزوم حاول ان يتخلص من حياته بسبب ما يواجهه من متاعب، ولكن تكشف للجميع ان هذا الرجل كان على علاقة ببعض المحرضين على الدولة المصرية منهم سعيد محيي الدين ومصطفى إبراهيم.
وواصل أنه ظهر دليل جديد على اتصال هذا المختل الإخواني بعادل العجاتي، وهو أحد عناصر تنظيم السبعة المحرضين على مصر.
وعرض الباز فيديو لعادل العاجايت الذي يؤكد فيه ان محمد حسني، اتصل به أكثر من مرة، وأكد له أنه سيقوم بإحراق نفسه في ميدان التحرير، مؤكدا أنه حاول أن ينصحه باختيار بديل أخر لتحريك الجماهير في مصر ونشر الفوضى، ولكنه لم يستجب وقام بإحراق نفسه.