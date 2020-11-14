"واقعة مدبرة".. دليل جديد على تورط المختل الإخواني محمد حسني في مخطط لنشر الفوضى بمصر



وعرض الباز، برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أدلة جديدة تكشف ارتباط هذا الرجل بتنظيم السبعة المحرضين ضد الدولة المصرية والتابعين للجاماعة الارهابية.



أوضح الباز، أن هذه الواقعة لم تكن مجرد حادث لشخص مأزوم حاول ان يتخلص من حياته بسبب ما يواجهه من متاعب، ولكن تكشف للجميع ان هذا الرجل كان على علاقة ببعض المحرضين على الدولة المصرية منهم سعيد محيي الدين ومصطفى إبراهيم.



وواصل أنه ظهر دليل جديد على اتصال هذا المختل الإخواني بعادل العجاتي، وهو أحد عناصر تنظيم السبعة المحرضين على مصر.



وعرض الباز فيديو لعادل العاجايت الذي يؤكد فيه ان محمد حسني، اتصل به أكثر من مرة، وأكد له أنه سيقوم بإحراق نفسه في ميدان التحرير، مؤكدا أنه حاول أن ينصحه باختيار بديل أخر لتحريك الجماهير في مصر ونشر الفوضى، ولكنه لم يستجب وقام بإحراق نفسه.

سلط الإعلامي محمد الباز، الضوء مجددا، على قضية الإخواني المخبول الذي حاول الانتحار حرقا في ميدان التحرير محمد حسني.