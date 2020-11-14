تهشم سيارتين دون إصابات في المنصورة بسبب الأمطار

Advertisements

تهشم سيارتين بمنطقة الحسنية التابعة لنطاق حي شرق المنصورة دون اي اصابات، اثر سقوط سور بلكونه لسطح احد العقارات بالمنطقة، نتيجة الطقس السئ وهطول الأمطار.



وفي ذات السياق تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، اعمال رفع وكسح تراكمات مياة الامطار بنطاق مدينة المنصورة، بحضور محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، محمد البسيونى رئيس حى شرق المنصورة، وذلك عقب سقوط الامطار اليوم السبت فيما شهدت احياء ومدن وقرى محافظة الدقهلية، انتشار معدات مجالس المدن،لرفع تراكمات مياه الامطار، التي هطلت بغزارة على عدد من المدن ومتوسطة على مدن وقرى أخرى.



وقد اكد محافظ الدقهلية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة،لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية،واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا بمواصلة جهود رفع تراكمات ومخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها،ومواصلة صيانة شبكات الصرف وبالوعات، الأمطار والصرف الصحي،والكهرباء،ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة للمتابعة الجادة حرصا على سلامة المواطنين.



وكلف محافظ الدقهلية، رؤساء الاحياء والمراكز والمدن ونوابهم ورؤساء القري للمرافقة والاشراف على الفرق العاملة فى رفع التراكمات مؤكدا على تواجد فرق صيانة الكهرباء وجاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية وكذا فرق النظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار تسقط في حينها، كما شددّ محافظ الدقهلية على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.



وفى ذات السياق تابع رؤساء الوحدات المحلية للاحياء والمراكز والمدن، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة مع استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المراكز والمدن، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بمشاركة نواب رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدن والقرى،لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة، مؤكدا على التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء للتعامل الفورى مع جميع الاحداث الطارئة.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن الاستعدادات والجاهزية لموسم الامطار والتعامل الفورى مع تراكمات الامطار، وفى اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.