مصرع شاب دهسه قطار في أبوتشت بمحافظة قنا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقي شاب مصرعه، في مركز أبوتشت، بمحافظة قنا، بعد أن دهسه قطار، أثناء عبوره السكة الحديد بمحطة قطارات أبوتشت.


وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق إسعاف قنا، يفيد مصرع بدر عبدالحميد، 25عاما، في مركز أبوتشت، بمحافظة قنا، بعد أن دهسه قطار، أثناء عبوره السكة الحديد بمحطة قطارات أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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