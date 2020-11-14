أحمد موسى: أنصار "ترامب" يتظاهرون في شوارع أمريكا لدعمه بعد هزيمته أمام بايدن

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مظاهرات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لدعمه بعد هزيمته في الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر الجاري.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ترامب أعلن إمكانية مشاركته في الوقفة المقرر إقامتها من المعترضين على نتائج الانتخابات أمام البيت الأبيض.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن ترامب لم يعلن رسميا خسارته للانتخابات أمام جو بايدن لكنه يمهد لذلك، مردفا: «ترامب عنده بصيص أمل رغم أن المسألة شبه محسومة».

