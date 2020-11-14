أحمد موسى يكشف التفاصيل الكاملة لعلاقة الإخوان بالمنتحر حرقًا بالتحرير

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو للإخواني محمد حسني غريب مصطفى، الذي أضرم النيران في نفسه بميدان التحرير، قبل أيام، وكان يتحدث مع إخواني آخر مقيم في النمسا ويقول له: « انتظروا مني بث مباشر من ميدان التحرير».

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخواني ولع في نفسه وكان عاوز يموت كافر عشان الجماعة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الإخوان أرادوا المتاجرة بالفيديو لكنه انقلب عليهم، مشيرا إلى أن الإخوان كانوا ليهم اعتقاد أن الفيديو يخدم هدف للجماعة.

وأكد موسى، أن محمد حسني غريب مصطفى، كان يتواصل مع كوادر التنظيم الإرهابي في النمسا ولندن للتنسيق لفيديو حرق نفسه في ميدان التحرير.

واستطرد موسى، أن الإخواني الذي حرق نفسه، وضعه الصحي صعب ونسبة الجروح بلغت 80%، لافتا إلى هناك من كان يصوره خلال إشعال النيران في نفسه.

أخبار تهمك

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

منذ يومين

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يومين

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ يوم

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ ساعة و 23 دقيقة

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

اشتباه في إصابة 6 أشخاص مخالطين لمحمد صلاح بكورونا

منذ 43 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:48 م

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

05:08 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:01 م

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض