أحمد موسى يكشف التفاصيل الكاملة لعلاقة الإخوان بالمنتحر حرقًا بالتحرير

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عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو للإخواني محمد حسني غريب مصطفى، الذي أضرم النيران في نفسه بميدان التحرير، قبل أيام، وكان يتحدث مع إخواني آخر مقيم في النمسا ويقول له: « انتظروا مني بث مباشر من ميدان التحرير».



وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخواني ولع في نفسه وكان عاوز يموت كافر عشان الجماعة.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الإخوان أرادوا المتاجرة بالفيديو لكنه انقلب عليهم، مشيرا إلى أن الإخوان كانوا ليهم اعتقاد أن الفيديو يخدم هدف للجماعة.



وأكد موسى، أن محمد حسني غريب مصطفى، كان يتواصل مع كوادر التنظيم الإرهابي في النمسا ولندن للتنسيق لفيديو حرق نفسه في ميدان التحرير.



واستطرد موسى، أن الإخواني الذي حرق نفسه، وضعه الصحي صعب ونسبة الجروح بلغت 80%، لافتا إلى هناك من كان يصوره خلال إشعال النيران في نفسه.

