بسبب الأمطار الغزيرة.. سقوط شجرة على سيارة بالمنصورة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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ضربت موجة من الطقس السئ مدينة المنصورة وتسببت الامطار الغزيرة التى ضربت قرى ومدن محافظة الدقهلية وصاحبها برق ورعد ورياح شديده بارده  سقوط شجرة ضخمه على سيارة بشارع الجيش أمام مبنى مديرية التموين دون وقوع اصابات.

 فيما تمكن المواطنين من رفع الشجرة واخراج من بالسياره دون اصابات، وانتقل مسؤلى حى شرق الى مكان الحادث لرفع  الشجرة وتسيير حركة المرور التى توقفت بسبب الحادث.

ومن ناحية اخرى تحولت شوارع المدن إلى برك من المياه وتوقفت حركة المرور تماما فى الشوارع الرئيسية فيما تحولت شوارع القرى ومداخلها إلى برك من الطين وحرص المواطنين على الالتزام داخل منازلهم.

وواصلت الأجهزة التنفيذية في رفع حالة الطوارئ لديها لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة وانتشرت سيارات وماكينات شفط المياه لمحاولة شفط تجمعات المياه التى اغرقت تماما حيث نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع مجالس المدن والمراكز والأحياء حملة موسعة لتنظيف بالوعات الأمطار لتصريف المياه وكسح المياه الناتجة عن الأمطار أول بأول.

كما قامت شركة الكهرباء أيضا بأعمال صيانة فورية للأعمدة ومتابعة أي تأثر عليها تخوفا من تأثير مياه الأمطار عليها حرصًا على حياة المواطنين.

وتابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ونائبه هيثم الشيخ أعمال رفع تراكمات المياه بشوارع المنصورة.

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