شاهد.. أول صورة لمحمد صلاح فى العزل الصحي (فيديو)
السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:47 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن اللاعب المصري محمد صلاح بدأ يتلقى العلاج في العزل، مشيرا إلى أنه لم يُنقل إلى أي مستشفى، ولكن لو تطورت حاليا سيتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، ن محمد صلاح سُنهي علاجه، وبعدها سيسافر إلى إنجلترا للالتحاق بفريق ليفربول.
وأكد الباز، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة تابع حالة صلاح بشكل دقيق، وأيضًا الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، متابعا: "الكل يطمئن على صحة صلاح هو الآن بصحة جيدة".
وعرض الإعلامي صورة لمحمد صلاح فى العزل الصحي، مشيرا إلى أن هناك فريق طبي يتابع للاعب الدولي وإذا ساءت الحالة سيتم نقله إلى المستشفى.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، ن محمد صلاح سُنهي علاجه، وبعدها سيسافر إلى إنجلترا للالتحاق بفريق ليفربول.
وأكد الباز، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة تابع حالة صلاح بشكل دقيق، وأيضًا الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، متابعا: "الكل يطمئن على صحة صلاح هو الآن بصحة جيدة".
وعرض الإعلامي صورة لمحمد صلاح فى العزل الصحي، مشيرا إلى أن هناك فريق طبي يتابع للاعب الدولي وإذا ساءت الحالة سيتم نقله إلى المستشفى.