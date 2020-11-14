شاهد.. أول صورة لمحمد صلاح فى العزل الصحي (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن اللاعب المصري محمد صلاح بدأ يتلقى العلاج في العزل، مشيرا إلى أنه لم يُنقل إلى أي مستشفى، ولكن لو تطورت حاليا سيتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، ن محمد صلاح سُنهي علاجه، وبعدها سيسافر إلى إنجلترا للالتحاق بفريق ليفربول.

وأكد الباز، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة تابع حالة صلاح بشكل دقيق، وأيضًا الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، متابعا: "الكل يطمئن على صحة صلاح هو الآن بصحة جيدة".

وعرض الإعلامي صورة لمحمد صلاح فى العزل الصحي، مشيرا إلى أن هناك فريق طبي يتابع للاعب الدولي وإذا ساءت الحالة سيتم نقله إلى المستشفى.

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