كيف تخلق طاقة إيجابية في المنزل؟.. خبيرة طاقة تجيب

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتورة سها عيد، خبيرة طاقة المكان، أن المنزل يعد مرآة لحياتنا ومصدر مباشر لتبلور شخصياتنا وطباعنا، ولذلك يجب أن يكون هذا المكان هو الموقع الذي نشعر فيه براحة نفسية وهدوء معنوي، حيث أن خلق اتزان ونظام في المنزل بكل تفاصيله من الأثاث إلى الصور والمرايا وغيرها الكثير ينعكس مباشرة على حياتنا وتصرفاتنا.

وأضافت "عيد"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، أن ترتيب قطع الأثاث على أطراف الغرفة يفسح مجالًا للطاقة الإيجابية بالمرور في مساحات المنزل وزيادة هذا العبور يفضل ترتيب الأثاث في مكان السكن والعمل باتجاه الشمال، حيث أن الطاقة في كوكب الأرض تكون باتجاه الشمال، مشيرة إلى أن النباتات تلعب دورًا مهمًا في خلق طاقة إيجابية في المنزل، ونعمل على تزيين المنزل بمنتجات تجمله.

وتابعت: "النباتات الحقيقية لا تُضفي جمالًا على المنزل فقط بل لها دور كبير وفعال في خلق طاقة إيجابية كبيرة، فهي تعمل على أكثر من وظيفة وهي تنقية المناخ وخلق رابط بين الأفراد والطبيعة ذات الألوان الخلابة والساحرة، علاوة على أن النباتات قادرة على الانسجام مع أي تصميم وفراغ.

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