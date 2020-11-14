خبيرة طاقة تكشف عن عادات مُحفزة لاستمرار الطاقة الإيجابية بالمنزل (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت الدكتورة سها عيد، خبيرة طاقة المكان، أن طاقة المكان هي المسارات غير المرئية في المكان والتي تؤثر على الإنسان، وتحدث مشاحنات في الأسرة وخلافات كبيرة بينهم قائلة: "طاقة المكان هي شىء غير مرئي ولكن يؤثر في نفسية الناس الموجودة في المكان عن طريق المكان وتوزيعات الغرف".

وأضافت "عيد"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، أن هناك بعض العادات الصحية الإيجابية بالمنزل والتي كانت تُجنب الجميع صغارًا وكبارًا التعرض لأي تأثيرات صحية ضارة، بل وتساعدهم في الحفاظ على طاقاتهم، ونشاطهم في القيام بمختلف الأعمال والأدوار المطلوبة منهم والأهم دائمًا، كان بقاء المنزل محل الراحة النفسية والجسدية الأساسي في حياة جميع أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن هذه العادات تُساهم في الحفاظ على مستوى الطاقة الإيجابية بالمنزل، وزوال أي طاقة سلبية، أو مؤذية لأصحاب المنزل.

وأوضحت خبيرة طاقة المكان أن هناك عادات مُحفزة لاستمرار الطاقة الإيجابية بالمنزل ومنها اعتماد الناس في الوقت القديم على القيام ببعض العادات الصحية الإيجابية بالمنزل، والتي كانت تُجنب الجميع صغارًا وكبارًا التعرض لأي تأثيرات صحية ضارة، بل وتساعدهم في الحفاظ على طاقاتهم، ونشاطهم في القيام بمختلف الأعمال والأدوار المطلوبة منهم والأهم دائمًا، وكان بقاء المنزل محل الراحة النفسية والجسدية الأساسي في حياة جميع أفراد الأسرة.

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