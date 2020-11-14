إصابة 3 إثر انقلاب سيارتين بترعة الإبراهيمية ببني سويف

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شهد طريق الصعيد "القاهرة ـ أسيوط" الزراعي، مساء اليوم السبت، حادث سير إثر إنقلاب سيارتين ملاكي، بمياه ترعة الأبراهيمية أمام مدينة ناصر ببني سويف، نتج عن الحادث إصابة 3 طالبات وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللازمة.



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق الصعيد "القاهرة ـ أسيوط" الزراعي، أمام مدينة ناصر شمال بني سويف، ووجود إصابات بموقع الحادث.



وبالإنتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 3 أشخاص، هن: "مريم ح.ع.ع" 21 سنة، طالبة، مصابة بإشتباه كسر بالعمود الفقري، و"حسناء هـ.ل" 21 سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، مركز ناصر ببني سويف، بالإضافة لمصاب آخر تم نقله للمستشفى بوسيلة آخرى.



وجارٍ إنتشال السيارتين من مياه ترعة الإبراهيمية، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشان الحادث.

