وزير الآثار يكشف موعد الانتهاء من المتحف المصري الكبير

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كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار عن الكشف الجديد بمنطقة سقارة، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف 100 تابوت و40 تمثالا بأقنعة ذهبية.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم بناء خيمة كبيرة في صقارة ووكالات الأنباء العالمية كانت كثيرة جدا لتغطية هذا الكشف العظيم، متابعا: "دخلنا النهاردة كل بيت في العالم بآثارنا وحضارتنا".



وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن منطقة سقارة كنز ولا يمكن أن تقل أهمية عن منطقة الجيزة، موضحًا أنه تم العثور على مقابر جماعية تحت الارض، والعمل لازال مستمر.



وعن المتحف المصري الكبير، أكد الوزير، أن الدولة تستهدف الإنتهاء منه بالكامل في منتصب 2021، منوها أن موعد الافتتاح سيتم تحديده وفقا للحالة الصحية في العالم بسبب كورونا، نظرا لأن الافتتاح سيشهد تواجد عدد كبير من رؤساء وملوك العالم، متابعا: "سيكون حاجة مبهرة".