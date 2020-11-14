وزير الآثار يكشف موعد الانتهاء من المتحف المصري الكبير

وزير الآثار يكشف موعد الانتهاء من المتحف المصري الكبير
السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:42 م
داليا الحسين
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كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار عن الكشف الجديد بمنطقة سقارة، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف 100 تابوت و40 تمثالا بأقنعة ذهبية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم بناء خيمة كبيرة في صقارة ووكالات الأنباء العالمية كانت كثيرة جدا لتغطية هذا الكشف العظيم، متابعا: "دخلنا النهاردة كل بيت في العالم بآثارنا وحضارتنا".
وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن منطقة سقارة كنز ولا يمكن أن تقل أهمية عن منطقة الجيزة، موضحًا أنه تم العثور على مقابر جماعية تحت الارض، والعمل لازال مستمر.
وعن المتحف المصري الكبير، أكد الوزير، أن الدولة تستهدف الإنتهاء منه بالكامل في منتصب 2021، منوها أن موعد الافتتاح سيتم تحديده وفقا للحالة الصحية في العالم بسبب كورونا، نظرا لأن الافتتاح سيشهد تواجد عدد كبير من رؤساء وملوك العالم، متابعا: "سيكون حاجة مبهرة".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم بناء خيمة كبيرة في صقارة ووكالات الأنباء العالمية كانت كثيرة جدا لتغطية هذا الكشف العظيم، متابعا: "دخلنا النهاردة كل بيت في العالم بآثارنا وحضارتنا".
وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن منطقة سقارة كنز ولا يمكن أن تقل أهمية عن منطقة الجيزة، موضحًا أنه تم العثور على مقابر جماعية تحت الارض، والعمل لازال مستمر.
وعن المتحف المصري الكبير، أكد الوزير، أن الدولة تستهدف الإنتهاء منه بالكامل في منتصب 2021، منوها أن موعد الافتتاح سيتم تحديده وفقا للحالة الصحية في العالم بسبب كورونا، نظرا لأن الافتتاح سيشهد تواجد عدد كبير من رؤساء وملوك العالم، متابعا: "سيكون حاجة مبهرة".