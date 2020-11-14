محافظة الدقهلية: تعليق الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف المهندس هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، تفاصيل الطقس السيء الذي ضرب المحافظة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال "الشيخ" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إن المحافظ اتخذ قرار بتعليق الدراسة غدًا بسبب الأمطار الغزيرة.

وأضاف "على مدار ساعتين هطلت الأمطار الغزيرة على أنحاء المحافظة وسببت تراكم المياه في أكثر من مكان في المحافظة وتم نشر سيارات شفط المياه".

وتابع "تم الدفع بـ11 سيارة جديدة مخصصة لسحب المياه من الشوارع بعد إدخالهم للخدمة والانضمام إلى باقي السيارات المخصصة لشفط المياه، ومتوقع خلال ثلاث ساعات الانتهاء من سحب جميع المياه وعودة الحركة المرورية".

وأشار إلى أنه تم إجراء تحويلات مرورية بالشوارع المغمورة بمياه الأمطار لحين الانتهاء من أعمال الشفط، نافيًا سقوط أي حالات وفاة من جراء هذا الطقس السيء.

وأوضح أن أغلب الأضرار كانت مادية بسبب انهيار جزء من عقار وسقوط جزء من أحد الشرفات على أحد السيارات وسقوط برج حمام وثلاث أعمدة إنارة في أنحاء متفرقة من المحافظة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن شمال البلاد يتعرض لمنخفض جوي وامتد أثره إلى مناطق من الدلتا وشمال الوجه البحري، وتتفاوت الأمطار في غزارتها من مكان لأخر.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن هناك أمطار تساقطت اليوم على مناطق من القاهرة مثل مدينة الشروق، والتجمع الخامس، لافتا إلى أن فروق درجات الحرارة بين طبقات الجو العليا وسطح الأرض هو ما يؤثر على اختلاف كميات الأمطار من منطقة لأخرى، بالإضافة إلى تكون الثلوج مثلما يحدث حاليا على مدينة المنصورة.

وأضاف أن المنخفض الجوي لن يصل للجنوب أو الغردقة وتأثيره منحصر على شمال البلاد، ولن تشهد سيناء سيول الفترات المقبلة.

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