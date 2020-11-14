بلغت قيمتها أكثر من مليون جنيه.. ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بمطار برج العرب (صور)

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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



بدأت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من إحدى الدول العربية، أفاد أحد الركاب القادمين بوجود حقيبة معه تشبه حقيبته وأنه أخذها بالخطأ وأنها لاتخصة وقام بتركها، وتم الرجوع لليبل الموجود عليها والإستعلام من شركة الطيران تبين أنها تخص الراكب " ا. ا " القادم على نفس الرحلة و|أنه تركها ولاذ بالفرار عندما أحس بإحكام الرقابة فى الصالة، وتم تمرير الحقيبة على جهاز الفحص بالأشعة x ray بمعرفة محمد الوحش وكريم عصام الدين، مأمورى الفحص بالاشعة تحت إشراف إسلام قبارى مدير الإدارة فتم تأكيد الإشتباه بوجود أجسام لهواتف محمولة.



وبالعرض على سعد عبادى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مصطفى حسين وجورج شاكر مأمورى الجمارك تحت إشراف سامح شرباش ومحمود الجزار رؤساء الوردية فى حضور طارق عبدالمنعم مدير إدارة الأمن الجمركى وطاهر بخاطره، مدير إدارة مكافحة التهرب جمركى لتفتيش الحقيبة فتبين وجود 74 هاتف محمول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه،وبلغت قيمة المضبوطات مليون و431 ألف جنيه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و819 ألف جنيه.

