التعادل السلبي يحسم موقعة سان مارينو وجبل طارق بدوري أمم أوروبا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
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حسم التعادل السلبي مباراة منتخب سان مارينو مع جبل طارق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المستوي الرابع لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ونجح منتخب سان مارينو في الخروج بنقطة التعادل رغم أنه لعب أغلب أوقات الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد ديفيد سيمونسيني في الدقيقة 49.

ورفع منتخب جبل طارق رصيده في الصدارة إلى سبع نقاط مقابل نقطتين لمنتخب سان مارينو في المركز الأخير.

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