75 دقيقة.. الونش يمنح منتخب مصر الأفضلية على توجو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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75 دقيقة لعب مرت من أحداث مباراة منتخب مصر ضد نظيره التوجولي، وتشير النتيجة إلى تقدم الفراعنة بهدف نظيف.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي بدون أهداف، في شوط سلبي لم يشهد خطورة سوى في لقطة رأسية مصطفى محمد التي ارتطمت بالعارضة.

ونجح محمود الونش مدافع منتخب مصر، في تسجيل الهدف الأول للفراعنة بشباك توجو، في المباراة التي تقام بينهما حاليا.

وجاء هدف الونش في الدقيقة 52 من متابعة متقنة لعرضية عبد الله السعيد الذي ارسلها قبل أن يحولها النني للونش الذي أسكنها شباك توجو.

ويلتقي منتخب مصر حاليا مع توجو، في الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2022، والمقرر إقامتها في الكاميرون.

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