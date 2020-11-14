أنغام تعبر عن سعادتها بالتعاون مع هذا الشاعر

Advertisements

أكدت الفنانة أنغام، أن كانت من ضمن أحلامها التعاون مع الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، الذي قدمت من خلاله أغاني ألبومها الخليجي الجديد “مزح”، الذي طرحه منذ أيام عبر تطبيق الأغاني الشهير “Dezeer”.



وكتبت أنغام تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت: “وأصبح لحلمي معني حين جمعتني الطاوله مع الشاعر الكبير وأمير شعراء عصره عبدالرحمن بن مساع، لا أجد تعبير يوفي قدر سعادتي بالنجاح معك.. شكري واعتزازي لمقامك الراقي”.





وكانت قدمت أنغام ألبوم خليجي ضم 15 أغنية، أبرزها: “مزح، تسلم يدينه، لايقين، أناني، آخر لقا، هنا وهناك، اسمك حبيبي، أدور، ثلاث حروف، طوله”.