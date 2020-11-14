في ذكرى ميلاده.. يوسف عيد يكشف عن المشهد الذي سبب له شهرة كبيرة

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير يوسف عيد، الذي اشتهر في معظم أفلامه بالكوميديا البسيطة، التي تدخل قلب المشاهد دون استئذان.



أدوار قليلة بسيطة استطاع من خلالها يوسف عيد التأكيد على أن لديه الكثير وأن يبقى رغم مشاهده القليلة في وجدان وأذهان الجمهور حتى لو ظهر في العمل الفني لدقائق أو قال جملة واحدة.



في أحد مشاهد مسرحيات "شارع محمد علي" خرج الفنان وحيد سيف عن النص موجها حديثه لصديقه الفنان "يوسف عيد" قائلا: "إنت جايب حد معاك.. جايب قرايبك يعني أول مرة من 4 سنين حد يعبرك، ويصقف أنت قاطع لحد تذاكر.. أنا زعلان عشان إنت بتمثل من 67.. لو حمار كان اتشهر والله"، وقال يوسف عيد إن هذا المشهد سبب له شهرة كبيرة.



قدم "عيد" حوالي ما يقرب من 200 عملًا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.



توفي الفنان يوسف عيد في منزله في الساعات الأولى، صباح يوم الاثنين 22 سبتمبر 2014، عن عمر ناهز 65 عامًا، إثر أزمة قلبية.







