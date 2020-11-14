في ذكرى ميلاده.. يوسف عيد يكشف عن المشهد الذي سبب له شهرة كبيرة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير يوسف عيد، الذي اشتهر في معظم أفلامه بالكوميديا البسيطة، التي تدخل قلب المشاهد دون استئذان.

أدوار قليلة بسيطة استطاع من خلالها يوسف عيد التأكيد على أن لديه الكثير وأن يبقى رغم مشاهده القليلة في وجدان وأذهان الجمهور حتى لو ظهر في العمل الفني لدقائق أو قال جملة واحدة.

في أحد مشاهد مسرحيات "شارع محمد علي" خرج الفنان وحيد سيف عن النص موجها حديثه لصديقه الفنان "يوسف عيد" قائلا: "إنت جايب حد معاك.. جايب قرايبك يعني أول مرة من 4 سنين حد يعبرك، ويصقف أنت قاطع لحد تذاكر.. أنا زعلان عشان إنت بتمثل من 67.. لو حمار كان اتشهر والله"، وقال يوسف عيد إن هذا المشهد سبب له شهرة كبيرة.

قدم "عيد" حوالي ما يقرب من 200 عملًا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.

توفي الفنان يوسف عيد في منزله في الساعات الأولى، صباح يوم الاثنين 22 سبتمبر 2014، عن عمر ناهز 65 عامًا، إثر أزمة قلبية.



أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يومين

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 9 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

منذ يومين

اشتباه في إصابة 6 أشخاص مخالطين لمحمد صلاح بكورونا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ يوم

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:48 م

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

05:08 م

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:01 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض