الديهي: هناك فكر جديد في إدارة العلاقات بين مصر والدول الإفريقية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لأول مرة تقام تدريبات عسكرية مشتركة بين السودان ومصر، لافتا إلى أن هناك فكر جديد في إدارة العلاقات بين مصر والدول الإفريقية.

وأشاد الديهي الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN" اليوم السبت، بالتدريب الجوي المصري - السوداني "نسور النيل 1" في قاعدة "مروى" الجوية شمال الخرطوم، قائلا:" هناك نظرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الجنوب الإفريقي، وإعادة دور مصر المحوري في المنطقة، وتقوية علاقاتنا بدول جوض النيل والسودان".

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الإفريقية تم إهمالها منذ الستينات، والرئيس السيسي يعمل الأن على التعاون مع جميع دول القارة السمراء.

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