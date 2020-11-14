رسمياً .. سيد مصطفى يدّعم هجوم بيلا في دوري القسم الثاني





وكان اللاعب قد تلقى مؤخراً أكثر من عرض من القسمين الثاني والثالث، قبل أن يستقر على التوقيع لنادي بيلا.

نجح مجلس إدارة نادي بيلا، في دعم هجوم الفريق الكروي الأول، بدوري القسم الثاني، بالتعاقد مع اللاعب سيد مصطفى مهاجم فريق لمدة موسمين استعداداً لإنطلاق المسابقة في 25 نوفمبر المقبل.ويعد اللاعب من مواليد 1993 ولعب من قبل في صفوف أندية الشرقية للدخان، وجمهورية شبين، وبلدية المحلة، واتحاد نبروة، قبل الإنضمام لصفوف نادي بيلا أحد فرق المجموعة الثالثة (بحري) بدوري القسم الثاني.