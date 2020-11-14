التعادل السلبي يُسيطر على مجريات مباراة مصر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يُسيطر التعادل السلبي على مجريات مباراة منتخب مصر الأول وتوجو، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

بدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: محمد النني - عمروالسولية - عبدالله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.

البدلاء: محمد أبوجبل - أيمن أشرف - أحمد توفيق - محمود علاء - علي جبر- طارق حامد - حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - رمضان صبحي - أحمد حسن "كوكا" - حسام حسن - محمد شريف.

وبعد مرور 30 دقيقة مازال التعادل هو المسيطر على أحداث المباراة، في ظل محاولات من لاعبي مصر من أجل تسجيل هدف التقدم، من خلال تريزيجيه ومصطفي محمد وأحمد سيد زيزو.

وشهدت الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول أخطر فرص اللقاء، حينما لعب زيزو كرة عرضية متقنة وصلت إلى مصطفي محمد الذي سددها برأسه إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم.

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مصطفي محمد مصر مباراة مصر وتوجو توجو تصفيات كأس أفريقيا

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