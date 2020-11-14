ديربي كاونتي يُعلن انفصاله عن مدربه الهولندي "كوكو"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي، أنه انفصل عن مدرب الهولندي فيليب كوكو، بعد البداية الضعيفة للفريق في الموسم الجديد.



وتولى كوكو لاعب منتخب هولندا السابق قيادة ديربي العام الماضي بعد رحيل فرانك لامبارد وقاده لاحتلال المركز العاشر في الدرجة الثانية.

لكن ديربي انتصر مرة واحدة في 11 مباراة في الموسم الحالي ويتذيل الترتيب برصيد ست نقاط.

وقال ديربي إن مساعد المدرب كريس فان فيردن والمدرب توان سخيبرز رحلا أيضا بالتراضي.

وقال ديربي في بيان "يود النادي تسجيل امتنانه لسلوك فيليب وجهازه الفني في مواقف صعبة للغاية خلال عهده مع الفريق".

وأضاف "ساعد فيليب وجهازه الفني على تطوير عدد لا بأس به من لاعبي الأكاديمية وكان له إسهامات مالية ضخمة وجهود شخصية في مشروعات النادي الخيرية".

وأبدى كوكو فخره بالعمل في ديربي.

وقال المدرب البالغ من العمر 50 عاما في حسابه على إنستغرام "رغم أن الموسم الحالي لم يكن كما تمنينا جميعاً على أرض الملعب، فإنني أثق تماماً في هذا المشروع الذي بدأناه ولا يساورني أي شك في أن المستقبل سيكون مشرقاً للنادي".

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