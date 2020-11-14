حقيقة عرض لاتسيو الإيطالي لضم عمرو السولية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

كشف مصدر بنادي الأهلي، حقيقة وجود عرش رسمي من نادي لاتسيو الإيطالي، من أجل ضم عمرو السولية لاعب وسط الفريق.

 

وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر السوشيال ميديا، قد أثار الجدل، بعدما ظهر به عمرو السولية نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر، يؤكد رغبته في الرحيل إلى لاتسيو الإيطالي.

 

وأوضح مصدر بالأهلي، أن السولية لم تصله أي عروض من لاتسيو في الفترة الأخيرة.

 

وأكمل، أن الفيديو المتداول قديم، ونشره في هذا التوقيت محاولة لهز استقرار الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 تشرين الثانى/نوفمبر الجاري.

 

وكان تامر النحاس وكيل اللاعب عمرو السولية، قد أكد في تصريحات صحفية، أن عرض لاتسيو قديم، وكان قبل 14 شهرا تقريبا.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد توجو

منذ أقل من ساعتين

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تطورات صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يومين

الزمالك يستهدف التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

02:01 م

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض