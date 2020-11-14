حقيقة عرض لاتسيو الإيطالي لضم عمرو السولية

كشف مصدر بنادي الأهلي، حقيقة وجود عرش رسمي من نادي لاتسيو الإيطالي، من أجل ضم عمرو السولية لاعب وسط الفريق.

وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر السوشيال ميديا، قد أثار الجدل، بعدما ظهر به عمرو السولية نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر، يؤكد رغبته في الرحيل إلى لاتسيو الإيطالي.

وأوضح مصدر بالأهلي، أن السولية لم تصله أي عروض من لاتسيو في الفترة الأخيرة.

وأكمل، أن الفيديو المتداول قديم، ونشره في هذا التوقيت محاولة لهز استقرار الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 تشرين الثانى/نوفمبر الجاري.

وكان تامر النحاس وكيل اللاعب عمرو السولية، قد أكد في تصريحات صحفية، أن عرض لاتسيو قديم، وكان قبل 14 شهرا تقريبا.